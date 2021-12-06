Учредитель «Адаманта» ответит в суде за разрушение особняка Черкасского в Петербурге

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о разрушении исторического особняка Алексея Черкасского на Октябрьской набережной в Петербурге. Обвиняемым признан один из учредителей ЗАО «Адамант» Борис Берсон.

По данным следователей, фигурант дела является владельцем всех квартир и большей части нежилых помещений исторического дома. В 2006 году здание признали аварийным, а спустя три года расселили всех жильцов. С тех пор частыми обитателями особняка стали бездомные люди.

С 2016 года объект исторического наследия неоднократно подвергался пожарам. Один из самых масштабных произошел 23 ноября. Огонь распространился на площади свыше 1,5 тыс. квадратных метров. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело.

Экспертиза показала, что сумма ущерба от бездействий Бориса Берсона составила более 39 млн рублей. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, кроме того, на его имущество наложен арест на сумму свыше 184 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

В последнее время в петербургской повестке дня все чаще можно встретить новости о разрушающихся исторических зданиях или пожарах на их территории. В связи с этим специалисты пытаются привлечь внимание губернатора Александра Беглова к данной проблеме. Но на сегодняшний день очевидно только то, что большая часть этих инцидентов связана с недостаточным вниманием чиновников Смольного к старому фонду Северной столицы.