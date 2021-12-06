Европа потратила четверть газа из своих подземных хранилищ

Европейские ПГХ заполнены всего на 66,78%, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию «Газпрома». Отбор голубого топлива из ПХГ начался раньше обычного.

Из подземных газовых хранилищ Европы уже отобрано около четверти от закачанного в этом году объема газа.

«Газпром» в понедельник провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждалась работа единой системы газоснабжения в условиях аномальных морозов в России. В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности. Ночью температура в Северной столице опустилась ниже 21 градуса.

В октябре президент России Владимир Путин обратился к «Газпрому» с поручением заполнить газовые подземные хранилища в Российской Федерации. После этого отправить новые объемы сырья в ПХГ европейского региона и осуществить это в рамках плановых работ.