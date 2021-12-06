Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Европа потратила четверть газа из своих подземных хранилищ

Экономика
Европа потратила четверть газа из своих подземных хранилищ

Европейские ПГХ заполнены всего на 66,78%, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию «Газпрома». Отбор голубого топлива из ПХГ начался раньше обычного.

Из подземных газовых хранилищ Европы уже отобрано около четверти от закачанного в этом году объема газа.

«Газпром» в понедельник провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждалась работа единой системы газоснабжения в условиях аномальных морозов в России. В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности. Ночью температура в Северной столице опустилась ниже 21 градуса.

В октябре президент России Владимир Путин обратился к «Газпрому» с поручением заполнить газовые подземные хранилища в Российской Федерации. После этого отправить новые объемы сырья в ПХГ европейского региона и осуществить это в рамках плановых работ.

#европа #газ #газпром #пгх #газоснабжение #хранилища