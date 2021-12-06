Всплывшая правда об утилизации Киевом новых Ту-160 разгневала украинцев

Украина, едва обретя независимость в начале 1990-х годов, сразу же выбрала путь сателлита Запада, согласившись уничтожить доставшиеся ей в наследство от Советского Союза стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160.

Эта информация, озвученная украинским политологом Александром Лазаревым на телеканале «НАШ» в рамках проекта «Наша земля», вывала у зрителей справедливое негодование.

Лазарев рассказал о недальновидных уступках украинских политиков западным партнерам, проведя экскурсию по расположенному в Полтаве Музею тяжелой бомбардировочной авиации.

Особое внимание политолог уделил единственному оставшемуся на Украине экземпляру сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь», который является экспонатом музея, в то время как все остальные легендарные боевые машины, доставшиеся Киеву после распада СССР, были варварски распилены на металлолом. Так независимая Украина выполняла условия заключенных с Западом соглашений.

Завершая продолжительную экскурсию по музею, Александр Лазарев обратился к зрителям с эмоциональным монологом, в котором подчеркнул, что Украина с самого начала своего независимого существования сама определила свое будущее, избрав путь сателлита и уничтожив великое наследие СССР.

Уничтожая доставшуюся ей часть советской стратегической авиации, Украина порезала на металлолом не только старые самолеты, но совсем новые бомбардировщики, едва сошедшие с контейнера. А западные партнеры заплатили Киеву за уничтожение боевых самолетов лишь по одному миллиону долларов.

Prt Scr youtube.com / Українська правда

Эти подробности, отметил Лазарев, украинские чиновники и журналисты при любой власти стараются не афишировать.

«Уважаемые зрители сейчас от авиации я перейду к политике, потому что это очень важный политический момент. На момент распада СССР нам досталось 19 сверхзвуковых ракетоносцев. В России на тот момент было лишь 6, — сообщил политолог. — Но в 1992 году Украина по указке западных партнеров подписала договор об утилизации ядерных бомбардировщиков».

Выполняя условия подписанных соглашений, Украина, в надежде получить одобрение и поддержку Запада варварским образом утилизировала все свои Ту-160, получив за каждый из низ всего по миллиону долларов. А те самолеты, которые не были уничтожены, Киев отдал Москве в погашение долга в размере 280 миллионов долларов.

«А среди тех, что мы собственными руками уничтожили были как минимум два, которые только сошли с конвейера (это в пику тем, кто говорит, что избавились от старья). Первым порезали борт №24, выпущенный в 1989 году и налетавший 466 часов, а вторым — борт №13, выпущенный в 1991 году и налетавший всего 18 часов. Такое вот у нас вышло первое празднование независимости», — заключил свой рассказ Лазарев.

Федеральное агентство новостей /

Этот телевизионный сюжет вызвал большой отклик украинской аудитории. В социальных сетях, украинцы, комментируя рассказ Александр Лебедева, больше всего возмущались тем, что украинские власти уничтожили новые современные боевые машины и предали память о своем преступном поведении забвению.

«Неожиданная правда! Да что тут думать. Стелились перед янки. Таким образом демонстрировали преданность. Даже жадность ради этого заглушили. Это ж сколько даже тогда на самом деле стоил новенький Т-160? Представить страшно. Но все кануло в Лету. Металл за океан уплыл. В качестве благодарности за озабоченность и поддержку», — пишет один из комментаторов под роликом на сайте телеканала «НАШ».

Другие комментаторы также в пух и прах разругали украинские власти при всех президентах. Один из них иронично отметил, что Украина теперь может лишь хранить память о цивилизации, которая осталась у нее в прошлом, хотя дело может дойти до того, что на метал будут порезаны и оставшиеся в музеях экспонаты. А украинцам тогда останется лишь, исповедуя карго культ, делать самолеты из веток и листьев и поклоняться им.

«Это гордость и сила, но не Украины. А СССР — страны, в которой я родился. А для Украины это совок. Так что нечем гордиться, — пишет еще один зритель. А другой отмечает: — Хватит уже себя дурить! Нет и не было никогда Украины. Украина — это всего лишь географическая область окраины России! Без России мы никто».

Другие комментаторы отмечают, что Россия в свое время правильно поступила, выкупив у Украины за долги те самолеты, которые смогла. А теперь россияне уже производят новые современные самолеты. Украинцам же, по их словам, остается лишь удивляться, почему сохранившиеся в стране самолеты – выставляемые в музеях экспонаты советского периода – до сих пор не декоммунизированы.