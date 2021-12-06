Политолог Рар: Германия возлагает надежды на переговоры Путина и Байдена по Донбассу

Германия рассчитывает на то, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сумеют заключить договоренности, которые снизят напряженность вокруг ситуации в Донбассе, заявил немецкий политолог Александр Рар.

В эфире передачи «60 минут» эксперт отметил, что Берлин с тревогой следит за событиями, которые происходят на границе с Донбассом, однако в полномасштабные боевые действия мало кто верит.

«Я думаю, что больше надежды на то, что Байден и Путин о чем-то договорятся», — отметил политолог.

Александр Рар подчеркнул, что представители Германии и Франции не поддаются на фейковые вбросы спецслужб Британии и США о так называемом «вторжении» России на территорию Украины. Западные структуры пытаются разыграть какую-то карту, которая не всем понятна.

«Я думаю, у Германии и Франции в Европе есть собственные разведки, они следят за положением. Общая тревога есть. Конечно, обстановка очень накалена. Но, как мне кажется, есть шанс на то, что переговоры (Путина и Байдена. — Прим. ред.) будут результативными», — заключил эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар ранее допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России. По его мнению, боевые действия могут развязаться из-за Киева. Эксперт также предрек изменение режима в Европе, передает телеканал «360».