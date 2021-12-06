Жители Кот-д'Ивуара получат более 12 тонн мороженого из Петербурга

Жители Кот-д'Ивуара в преддверии Нового года получат более 12 тонн мороженого из Петербурга, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по СЗФО.

Это прохладительное лакомство попало в морской порт Петербурга из Вологды. Сразу по прибытию две партии продукта отправили на тщательную проверку.

В ближайшие дни мороженое отправится на корабле в Кот-д'Ивуар. В общей сложности жители африканского континента получат 12 751 кг лакомства. Всего за год из Вологодской области в эту страну отправили 385 тонн мороженого.