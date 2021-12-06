Финалистка «Битвы экстрасенсов» Керро предрекла миру разрушительную войну в 2022 году

Многие жители нашей планеты могут просто не дожить до 2023 года, настолько страшная война ожидается в следующем году. Об этом заявила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро.

Керро предрекла человечеству разрушительный военный конфликт, который унесет множество жизней. Жителям России переживать за свою страну не стоит — Москва еще долгое время будет находиться в стадии развития, чтобы в будущем занять в мировой истории совершенно особое место. Но Российская Федерация — не единственное государство на земном шаре, и не всем из них 2022 грядущий год Тигра принесет благие вести.

«За Россию не бойтесь. Эта страна еще долгие века будет развиваться и обязательно перерастет во что-то большее. Но вот 2022 год обещает быть с войнами, и многие не увидят 2023 года. Поэтому готовьтесь, все изменится и не в лучшую сторону. Надолго», — обратилась эстонская ясновидящая к мировому сообществу.

Большинство людей не способно предугадать события на дни и даже годы вперед, и это побуждает их прислушиваться к разного рода аналитикам и предсказателям. На Западе отношение к пророчествам особое — многие жители США и Великобритании верят, что главные мировые события были предсказаны в мультсериале «Симпсоны». Как пишет телеканал «360», сайт PlatinCasino даже опубликовал вакансию аналитика культового шоу.