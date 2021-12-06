Самолет рейсом Шираз — Маскат экстренно сел в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя

Воздушный борт иранской авиакомпании Aseman, выполнявший рейс по маршруту Шираз — Маскат (Оман), был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту вылета. Об этом рассказала телерадиовещательная корпорация IRIB.

Согласно полученным данным, причиной возвращения в аэропорт вылета стало возгорание двигателя. Информации о погибших или пострадавших до настоящего момента не поступало.

По данному факту проведут проверку с целью выяснить причины и обстоятельства инцидента. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.