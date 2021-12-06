Куликов: Байдена ждет «грандиозный успех» на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает, что после намеченных на вторник переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, за ним закрепится статус «спасителя Европы», который якобы «отговорил» Москву нападать на Украину.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал политолог и радиоведущий Дмитрий Куликов, который напомнил, что истерия в СМИ на тему якобы идущей в России подготовки к военному вторжению на Украину, продолжается уже месяц.

«Представляешь, какой грандиозный успех ожидает Байдена – "Россия не напала, потому что я поговорил с Путиным", — заявил Куликов, обращаясь к своей соведущей Ольге Подолян. — Сразу все разъяснилось. Байден – "спаситель" мира и Европы. "Нападения России не будет, потому что Байден поговорил с Путиным"».

Все это уже обсуждалось не раз, напомнил Куликов. Но, по его словам, раз нападения, о котором столько говорилось в последнее время не состоится, Байден фактически станет спасителем Европы, хотя никакого нападения на самом деле и не планировалось. Нападение должно было произойти в пиар-пространстве, где истерия на этот счет раздувалась всеми возможными способами.

«Это один вариант. А если удастся как-то сподвигнуть Украину на провокацию – тоже хорошо, потому что весь мир "цивилизованный" знает, что Россия не ест не спит, думает только об одном как бы напасть на Украину…», — добавил Дмитрий Куликов.

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Напомним, ранее российские эксперты и политологи высмеяли и раскритиковали опубликованную немецким изданием Bild «схему российского вторжения на Украину». На карте, которая, как сообщила немецкая газета, ссылаясь на свои источники, якобы хранится в ящике стола президента РФ Владимира Путина, отмечены главные направления запланированного на январь 2022 года наступления, а также отмечена граница, до которой российские войска намерены захватить украинскую территорию.

В Кремле, комментируя сообщения западных и украинских СМИ о якобы готовящемся вторжении, заявили, что вся эта информация на соответствует действительности и вбрасывается с единственной целью – разжечь военную истерию.