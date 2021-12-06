Пациент психдиспансера ранил ножницами девять человек в Шанхае

В Шанхае пациент психдиспансера с ножницами совершил вооруженное нападение. В результате инцидента пострадали девять человек, включая двоих полицейских, сообщает местное информационное агентство «Пэнпай».

Согласно данным агентства, нападавшим оказался приехавший из другого региона Китая 26-летний молодой человек. В ходе проверки было установлено, что мужчина стоял на учете в психиатрической клинике.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Причины нападения и обстоятельства, которые этому предшествовали, станут известны после проверки.