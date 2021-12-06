Суд принял решение о депортации бойца MMA Чоршанбиева из России

Останкинский районный суд Москвы постановил депортировать в Таджикистан бойца MMA и блогера Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение режима пребывания в РФ. Помимо этого спортсмена обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе инстанции.

Напомним, что 3 декабря Чоршанбиев устроил опасные гонки в Лефортовском тоннеле и снимал все на видео. Когда блогера остановили сотрудники полиции, при себе у него не оказалось ни прав, ни полиса ОСАГО.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). До депортации он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, а его авто помещено на специализированную стоянку.