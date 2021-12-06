Украинские пользователи Сети удивили главу минобороны Резникова решением бежать в Россию

Простые украинцы уже подготовили план действий на случай вооруженного конфликта на территории страны, и его детали пришлись не по нраву киевскому главе минобороны Алексею Резникову. Своими соображениями по поводу бегства жители Украины поделились в социальных сетях.

Простые жители постсоветской республики застали врасплох киевского чиновника, заявив, что бежать они никуда — тем более в ЕС — не собираются. По словам пользователей Сети, последние годы наглядно показали, какая расплата ждет украинский народ за приверженность «прогрессивным ценностям». Поэтому украинцы пойдут в направлении, прямо противоположном тому, какое от них ждут в киевских кабинетах.

«Я выбираю неожиданное для таких как Резников направление. В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», — раскрыл свой хитрый план один из читателей.

«Бежать будем не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам РФ», — поддержал его другой комментатор.

Прокомментировали пользователи Сети и стремление некоторых украинцев бежать в Евросоюз. По их мнению, под крыло Брюсселя и Вашингтона стремятся те жители подконтрольных Киеву территорий, кто опасается правосудия за преступления в отношении своих соотечественников.

«Побегут в ЕС те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами», — уверены украинские читатели.

Страны коллективного Запада и Украина активно приписывают России «агрессию» в адрес Украины. Как пишет телеканал «360», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на нападки госсекретарю США Энтони Блинкену, напомнив ему о вторжениях Вашингтона и его союзников в Сирию, Ливию и Югославию.