Туристы заявили, что Петербург недостоин звания культурной столицы из-за снежного коллапса

Плохая уборка снега в Петербурге возмущает не только жителей Северной столицы, но и гостей города. Свое недовольство они массово выражают в соцсетях.

Несколько дней назад в Петербурге закончились сильные снегопады. Несмотря на это, состояние дорог и тротуаров города по-прежнему оставляет желать лучшего. Дело в том, что Смольный не торопится выделять спецтехнику на борьбу с последствиями стихии. Возмущенные петербуржцы считают, что коммунальные службы города в очередной раз оказались не готовы к наступлению холодов. По мнению горожанки Елены, они незаслуженно получают зарплату.

«Все делают отвратительно, за что им деньги платят? В былые времена дороги были не отремонтированные, но работники хорошо следили, были графики составлены, чтобы убрать снег, а не ждать, пока из дороги сделают стиральную доску», — цитирует ее Федеральное агентство новостей.

Аналогичного мнения придерживаются и гости города на Неве. Туристы, которые недавно приехали в Петербург, также остались в шоке от бездействия Смольного во время непогоды. Они считают, что такая ситуация накладывает негативный отпечаток на город в целом.

«Четыре дня в Питере гостила и ни разу не видела, чтобы убирали снег с дороги! По тротуарам ходить вообще невозможно! Мусорки завалены, кругом окурки. Город недостоин звания культурной столицы», — пишут они в соцсетях.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что, несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор города Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.