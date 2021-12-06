Экономист Разуваев предрек украинцам перебои с подачей тепла и электричества

Хранилища трех государственных тепловых электростанций (ТЭЦ) Украины, питающих электричеством и теплом Киевскую, Харьковскую и Донецкую области, стремительно пустеют. На сегодняшний день суммарный запас угля там составляет 123,2 тыс. тонн. Это вдвое ниже допустимого минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики Украины.

При этом двумя неделями ранее о дефиците топлива в бывшей советской республике объявила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она призвала власти ввести в стране режим чрезвычайного положения, поскольку запасов угля действующим ТЭЦ хватит максимум до третьей декады декабря. И это с учетом того, что с начала отопительного сезона на Украине и так работают всего 10 энергоблоков из 23.

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, директор аналитического департамента «Альпари», экономист Александр Разуваев в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил, что энергетический кризис на Украине нельзя назвать «классическим».

По его словам, нехватка топлива в любой другой стране привела бы лишь к резкому росту тарифов на тепло и электричество для населения. А вот украинцы при нынешней власти рискуют просто-напросто замерзнуть.

«Раньше писали, что Украина купит где угодно уголь: в Америке там, в Африке. Но пришла зима, а Украина так ничего нигде и не купила. И, соответственно, будет очень жесткий у них энергетический кризис впервые, потому что и наши [Россия], и белорусы электроэнергию перестали им продавать», — констатировал Разуваев.

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В том, что Украине предстоит непростая зима, признался даже президент Владимир Зеленский. Он заявил о дефиците газа еще в середине октября, подспудно пообещав провести «трансформацию энергобезопасности». Вот только запасы топлива с тех пор так и не выросли, а стране для того, чтобы пережить зиму, по-прежнему не хватает 3 млрд кубометров СПГ.

«Мы наблюдаем развал экономики полный у них. И развал инфраструктуры. Что на самом деле мало кого волнует, потому что волнует только судьба их долговых бумаг суверенных, то есть гособлигаций. За счет МВФ и вообще поддержки Запада дефолта там не будет, а если кто-то там замерзнет, значит, не повезло. Теоретически их наверное надо просто пожалеть, но жалеть их не хочется. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — резюмировал собеседник «ПС».

Ранее энергетик Алексей Гривач объяснил, как Украина оказалась в центре энергетического кризиса. По его словам, вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на чиновниках, которые провели в стране газовую реформу, привязав цены на внутреннем рынке к европейским тарифам.