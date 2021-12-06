Инвалиды-колясочники Петербурга вынуждены ехать прямо по проезжей части из-за завалов снега на тротуарах

Первая неделя декабря в Северной столице показала всю неготовность коммунальных служб к холодам и снегу. Администрация города продолжает получать жалобы от автомобилистов, пешеходов и даже инвалидов-колясочников.

Год от года в Петербурге сохраняется одна и та же ситуация: коммунальщики снова не готовы к зиме, передает Федеральное агентство новостей. Горожане удивлены, почему на улице остаются груды снега, а спецтехники так и не видно. Сложившаяся обстановка на улице создает непреодолимые препятствия не только для автомобилей, но и для пешеходов.

«Каждый район по-своему относится: у нас улица Губина вообще не чистится. А Промышленная чистится, то есть не то чтобы совсем — на перекрестках завалы, не перешагнуть, не переехать. Вчера видела, как по Турбинке инвалид-колясочник ехал прямо по проезжей части. Ему было не заехать на тротуар из-за завалов вдоль проезда», — поделилась одна петербурженка.

Горожане открыто высказывают свое мнение не только о службах ЖКХ, но и о градоначальнике Александре Беглове. Они отметили, что первая неделя зимы всем запомнится бездействием губернатора и чиновников.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.