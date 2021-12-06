Метеоролог Шувалов предупредил о 60-градусных морозах на севере России

Температура на севере России значительно опустится, а в Якутии столбик термометра покажет до −62, передает руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Север России ждет значительное похолодание. Температура снизится в ЯНАО, ХМАО и Магаданской области, сообщает метеоролог Шувалов. В Оймяконе 7-8 ноября ожидается 60-62 градусов ниже нуля, а в Верхоянске — около −53...−56 градусов. Морозы близки к рекордному для начала декабря уровню.

«Связано это с устойчивым сохранением области высокого давления и постоянным эффектом радиационного выхолаживания. Идет постоянное понижение температуры», — пояснил Александр Шувалов.

Центр «Метео» сообщает, что холодная полоса растянулась по территории России весьма широко. В ближайшие дни 45-градусный мороз ожидается в Ханты-Мансийске, Югорске и Сургуте. А вот в Норильске, Красноярском крае и Хатанге чуть теплее, до −32 градусов. В то же время есть и участок с аномально высокой температурой. В Забайкальске и Иркутске до −14 градусов, что значительно выше средних для этих регионов значений начала декабря, добавляет метеоролог.