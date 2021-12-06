Мэр Курска Карамышев занял пост вице-губернатора региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт представил своего нового заместителя. Им стал Виктор Карамышев — глава административного центра региона.

«Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. <...> Курировать блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предлагаю Виктору Карамышеву», — говорится в публикации Старовойтова в Telegram.

В ходе оперативного совещания Карамышев объявил, что принял предложение главы Курской области. Его предшественник — Александр Чуркин — возглавит сферу взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и правительством РФ, передает РИА Новости.

Виктор Карамышев возглавлял городскую администрацию Курска с 2019 года. До этого работал парламентарием в Государственной думе.