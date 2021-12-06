Выставка из 24 картин заключенного в США бизнесмена Бута открылась в Москве

Занятие по рисованию помогает справиться с трудностями, наполняет энергией и делает человека сильнее. Такое заявление сделал российский бизнесмен Виктор Бут из федеральной тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в 2008 году. В 2012 суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке сговора с целью массового убийства граждан США и поддержки терроризма. Отбывая срок, Виктор Бут увлекся прикладным искусством и начал писать картины.

«Думаю, это мне очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрации объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком», — рассказал бизнесмен изданию РИА Новости.

В понедельник, 6 декабря, в Общественной палате России в Москве была открыта выставка картин и рисунков Бута. Коллекция включила в себя 24 произведения.