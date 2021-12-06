Владимир Путин указал на развитие отношений между Россией и Индией

Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Президент РФ подчеркнул, что отношения между Москвой и Нью-Дели развиваются. По его словам, в прошлом году наблюдался спад товарооборота на 17%. Однако за девять месяцев текущего года этот показатель вырос на 38%.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал Путин.

Стоит отметить, что встреча Владимира Путина и Нарендра Моди проходит в центре Нью-Дели. В начале переговоров лидеры вышли к прессе для совместной фотографии. После они прошли в Хайдарабадский дворец.