Более 550 классов в Петербурге отправили на удаленку из-за COVID-19 и ОРВИ

Число классов на удаленке выросло в Санкт-Петербурге почти втрое из-за коронавируса и ОРВИ, сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

Согласно данным на 6 декабря, из-за распространения ОРВИ и COVID-19 закрыта 21 группа в 16 детских садах. На обучение с применением дистанционных технологий временно перевели 551 класс в 166 школах. Неделю назад на удаленке находились 189 классов в 85 школах, говорится в сообщении.

Петербург занимает лидирующие позиции по числу зараженных за сутки, передает телеканал «360». Заболеваемость среди детей в Северной столице резко начала расти в конце ноября. Губернатор Александр Беглов ранее заверил, что коллективного иммунитета в городе удастся достигнуть в начале 2022 года. Однако статистика ставит под сомнение такое утверждение, отметил политолог Иван Аркатов.