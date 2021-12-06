В Минстрое объяснили причину введения штрафов за самовольное остекление балконов

Штрафы за незаконное остекленение балкона существовали и раньше, просто теперь они коснутся не только физических, но и юридических лиц, которые также могут быть собственником помещения. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

«Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. Общим имуществом в многоквартирных домах является только балконные плиты. Все остальное — принадлежит собственникам, передает РИА Новости.

Тем не менее внешний вид регулируется муниципальными правовыми актами и региональными законами, поэтому в Минстрое посоветовали получить актуальную информацию о благоустройстве внешней части дома, прежде чем производить какие-либо работы.