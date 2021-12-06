Президент Австрии Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Нехаммера

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер принес присягу. Торжественная церемония прошла в администрации главы государства во дворце Хофбург.

Вступление в должность состоялось 6 декабря. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел политика к присяге. Нехаммер сменил на посту канцлера Александера Шалленберга, который в итоге станет министром иностранных дел. Стоит отметить, что нового канцлера также избрали главой правящей Австрийской народной партии (АНП).

Ранее стало известно, что бывший председатель АНП Себастьян Курц заявил о сложении полномочий. Он руководил политической силой с 2017 года. Кроме того, ранее он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.