Петербургские коммунальные службы столкнулись с новыми проблемами из-за заморозков

Рекордно низкие температуры пришли в Санкт-Петербург вслед за обильным снегопадом. Сильный мороз может не лучшим образом сказаться на работе коммунальных объектов города, сообщает издание «Экономика Сегодня».

Синоптики отмечают рекордно низкие температуры, которые пришли в Северную столицу. В ночь с 5 на 6 декабря был побит рекорд 1893 года, столбик термометра опускался до минус 21 градуса.

Сильные морозы могут провоцировать разрывы в трубах городских теплотрасс и приводить к поломкам в системах электроснабжения социальных объектов. Жители города уже начали замечать сбои в работе городской инфраструктуры. В Парке Героев-Пожарных, к примеру, гасли фонари, а на проспекте Кузнецова забил «фонтан» с горячей водой.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обратил внимание, что температурные скачки могут продлиться до января, а морозы сменятся новым снегопадом. Удары стихии особенно опасны для города в котором длительное время не решался вопрос замены труб. С прорывами коммуникаций придется мириться, как и с неубранным снегом.

Циклон ранее накрыл Северную столицу снежным покровом высотой более 20 сантиметров. Коммунальные службы не смогли оперативно отреагировать на изменение погоды, что вылилось в пробки на дорогах и заваленные снегом дворы. Все заверения о готовности к зиме, которые давала администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым, на практике не подтвердились.