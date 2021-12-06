«Реконкиста» идет на Париж. Кандидат в президенты Эрик Земмур хочет вывести Францию из НАТО

Приближаются президентские выборы во Франции (пройдут 10 апреля 2022 года), а вместе с ними грядет и новая «Реконкиста». Именно такое название носит движение одного из кандидатов на пост главы Пятой республики — Эрика Земмура, который всерьез взялся за свою предвыборную кампанию.

Журналист впервые выступил перед публикой в политическом амплуа и представил свою программу, многие тезисы которой могут шокировать современных французов. Телеканал La Chaine Info передает, что Земмур встретил сопротивление еще на подходе к трибуне: мужчина из толпы попытался схватить его за шею, но телохранители кандидата в президенты успокоили чересчур активного избирателя.

Местные СМИ уже прозвали автора многочисленных политических эссе «крайне правым кандидатом». Стоит отметить, у журналистов есть все основания давать подобную характеристику. Земмур покусился практически на святое — нынешнюю миграционную политику Франции, которую он хочет «преобразовать». А именно сократить число беженцев, пребывающих в страну, уменьшить социальную помощь для мигрантов неевропейского происхождения и запретить гостям из ближневосточных государств посещать родину писателя Жюля Верна для воссоединения с семьей.

Но это еще не все. Эрик Земмур сделал еще одно важное заявление, которое в случае его победы на выборах может в корне поменять дипломатическую стратегию Парижа.

«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», — сказал участник предвыборной гонки, стоя перед 15-тысячной толпой.

Global Look Press / Denis Thaust/Keystone Press Agency

Сомнительные шансы

Рейтинг Земмура пока оставляет желать лучшего, колеблясь в районе 15-16%. Еще один кандидат в президенты Марин Ле Пен, которую некоторые эксперты считают главным политическим оппонентом действующего главы Пятой республики Эмманюэля Макрона, уже прочила журналисту пост премьер-министра при ее дворе.

Впрочем, взгляды у Эрика Земмура куда более правые, чем у госпожи Ле Пен. В своем видеообращении 30 ноября он призвал соотечественников «не реформировать Францию, а спасать ее», имея ввиду засилье мигрантов и возросший вследствие этого уровень преступности. Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский уверен, что этими козырями Земмур планирует крыть карты Ле Пен и Макрона.

Проблемы, связанные с мигрантами, множатся, а значит вопрос все больше волнует французов. На этом фоне кандидат в президенты мог бы и «выехать», но пока его шансы засесть в Елисейском дворце весьма призрачны, добавил эксперт.

«Никаких перспектив на это у него [Земмура] нет. Я убежден, что сейчас во Франции нет такого политика, который мог бы позволить себе осуществить такую программу [выход страны из НАТО]. Пересмотреть структуру Евросоюза — это другое дело, но выход из НАТО пока не просматривается. <…> Земмур расколол правый фланг практически пополам и даже одно время опережал Ле Пен, если верить опросам. Но даже если он и пройдет во второй тур, шансов на победу над Макроном у него нет, это однозначно», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

ИА «Политика Сегодня». / Владимир Ягудаев

Несмотря на то, что экспертное сообщество уже оценивает шансы Эрика Земмура побороться с Макроном и Ле Пен во втором туре выборов, туда ему путь заказан, подчеркнул Рубинский. По мнению франковеда, Пятую республику ждет сценарий выборов 2017 года: в финальной «схватке» за Париж встретятся действующий президент и лидер консерваторов из «Национального фронта».

В переводе с испанского Реконкиста (reconquistar) — «отвоевывать». Так называлась освободительная борьба христианских народов Пиренейского полуострова против мусульманских завоевателей в VIII-XIV веках. Известный ученый, историк и режиссер Евгений Понасенков не раз предупреждал о том, что от агрессивных исламистов Пятую республику может спасти только новый «освободительный поход».