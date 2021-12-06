Отечественные банки выступают против возмещения материального ущерба жертвам мошенников

Если банковский клиент был обманут аферистами, то кредитная компания не должна брать на себя ответственность возместить потери человека, отметил в комментарии телеканалу «360» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Неправильно, если финансовые организации будут обязаны возмещать потери своих клиентов, которые пострадали из-за деятельности мошенников и злоумышленников, полагает представитель АРБ.

«Ключевой вопрос — за чей счет? Инициатива благородная, и людей как- то надо, конечно, суметь защитить, в большей степени тех, кто по независящим от него причинам стал жертвой», — отмечает Тосунян.

Тем не менее, подчеркивает собеседник издания, бывают случаи откровенного разгильдяйства и безответственности, к которым было бы совершенно неэтично притягивать банки, так как в обязанности гражданина входит умение быть внимательным и осторожным.

При этом Тосунян добавил, что кредитные компании всегда стараются компенсировать потери своих клиентов из-за действий преступников путем снижения процентных ставок, либо корректируя тарифы. По словам банкира, третьи стороны не должны просто так вмешиваться в коммерческие отношения.

Также глава Ассоциации российских банков предложил учредить специальный фонд, который бы аккумулировал средства для того, чтобы впоследствии поддерживать жертв финансовых махинаций и афер. Идея возмещать потери граждан из-за мошенников ранее прозвучала в Банке России. Представители регулятора также призвали ужесточить контроль за операциями по внесению наличных в банкоматы.