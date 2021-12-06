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Бутина обратила внимание прокуратуры на посты движения «Сорок сороков» против прививок

Общество
Бутина обратила внимание прокуратуры на посты движения «Сорок сороков» против прививок

Мария Бутина попросила прокуратуру проверить посты движения «Сорок сороков» на предмет распространения недостоверных сведений о вакцинации.

Депутат Госдумы выступила с обращением к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Политик просит проверить движение «Сорок сороков» на предмет распространения ложной информации о вакцинации от коронавируса. Бутина заявляет, что «Сорок сороков» публиковали в сетях недостоверные сведения о прививках против COVID-19, сообщает издание «РИА Новости».

«На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения «Сорок сороков» и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан», — сообщает Бутина в документе.

В том случае, если факты, на которые указывает обращение Татаренкова, соответствуют истине, то необходимо принять меры прокурорского реагирования, считает Бутина. Ведь вакцинация от коронавируса является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения.

#коронавирус #COVID-19 #сорок сороков