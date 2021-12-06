Бутина обратила внимание прокуратуры на посты движения «Сорок сороков» против прививок

Мария Бутина попросила прокуратуру проверить посты движения «Сорок сороков» на предмет распространения недостоверных сведений о вакцинации.

Депутат Госдумы выступила с обращением к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Политик просит проверить движение «Сорок сороков» на предмет распространения ложной информации о вакцинации от коронавируса. Бутина заявляет, что «Сорок сороков» публиковали в сетях недостоверные сведения о прививках против COVID-19, сообщает издание «РИА Новости».

«На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения «Сорок сороков» и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан», — сообщает Бутина в документе.

В том случае, если факты, на которые указывает обращение Татаренкова, соответствуют истине, то необходимо принять меры прокурорского реагирования, считает Бутина. Ведь вакцинация от коронавируса является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения.