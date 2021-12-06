Погребинский: впервые за долгое время РФ более жестко заговорила с Западом

Россия впервые за долгое время начала говорить с Киевом более жестко, предупредив, что считает размещение на Украине вооружений НАТО и распространение Североатлантического Альянса на восток «красными линиями».

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый казацкий» заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по словам которого, подобное предупреждение Москвы свидетельствует о беспрецедентно серьезном ужесточении позиции Кремля.

«Сейчас впервые за долгое время Россия заговорила более жестким языком. Теперь Россия говорит: "Мы требуем гарантировать нам безопасность". С намеком на то, что, если Запад будет игнорировать интерес России, Москва заставит их не игнорировать. Это очень серьезно, и на моей памяти такого еще не было», — отметил политолог.

Также Погребинский обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам в скорое «вторжение» России не верит, но регулярно делает заявления об угрозе российского наступления, выполняя таким образом требования западных хозяев.

Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

«У Зеленского болезненное пристрастие высказывается в том духе, что "Путин нападет". Потом его подчиненный (глава СНБО Алексей) Данилов говорит: "Мы ничего такого не видим". На что Зеленский обратно говорит: "Я вижу, что Путин нападет". А уже на пресс-конференции Зеленский заявил: "Вас запугивают". Иными словами, он реально не верит в нападение Путина», — убежден Погребинский.

Время идет, а Россия все никак на Украину не нападает. Но на Украине все средства массовой информации контролируют американцы и именно они продолжают выдавать постоянно «кучу бреда» от том, что Россия якобы скоро нападет, заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировал заявления западных и украинских политиков о якобы ведущейся в России подготовке военного вторжения на Украину в январе 2022 года, отметив, что Москва ни на кого нападать не собирается, а слухи о якобы имеющихся планах нападения делаются с целью разжигания военной истерии.