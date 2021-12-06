Замглавы Североуральска Миронова призвала жителей не называть город «Сральском»

Недавно назначенный вице-мэр города Североуральска Светлана Миронова возмутилась грубыми комментариями под постами о плохой работе ЖКХ, где жители называли город «Сральском».

Замглавы обратилась к администраторам городских пабликов в социальных сетях с просьбой удалять комментарии с оскорблениями и грубостью в адрес родного города. Она отметила, что не стоит ругать ЖКХ, по ее мнению, службы жилищно-коммунального хозяйства работает хорошо.

«Такие комментарии типа "Сральск" и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме!», — заявила Миронова.

Она попросила модераторов удалять подобные комментарии под постами. На совещание по вопросам ЖКХ Миронова пригласила представителей СМИ, чтобы они могли озвучить проблемы в сфере ЖКХ, такие, как нехватка механизаторов и машины во дворе, мешающие уборке снега.

С марта 2022 года в действие вступит закон, который запрещает делать обшивку и остекление балконов без предварительного проекта. Нарушителей ждет штраф, сообщает телеканал «360».