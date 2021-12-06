Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Совет ЕС на год продлил санкции за нарушение прав человека

Политика
Совет ЕС на год продлил санкции за нарушение прав человека

Европейский союз на год продлил действие ограничений за серьезные нарушения прав человека. В санкционном списке находятся, в том числе, российские граждане, говорится в опубликованном документе Совета ЕС.

Санкционный режим будет действовать до 8 декабря 2022 года и распространяться в отношении всех фигурантов, за исключением одного скончавшегося физического лица.

«Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации», — сказано в заявлении ЕС.

До этого постпреды стран Европейского союза на заседании 24 ноября согласовали продление указанного санкционного режима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил России санкциями в случае «нападения» Москвы на Украину.

#евросоюз #санкции #совет ес