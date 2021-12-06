Совет ЕС на год продлил санкции за нарушение прав человека

Европейский союз на год продлил действие ограничений за серьезные нарушения прав человека. В санкционном списке находятся, в том числе, российские граждане, говорится в опубликованном документе Совета ЕС.

Санкционный режим будет действовать до 8 декабря 2022 года и распространяться в отношении всех фигурантов, за исключением одного скончавшегося физического лица.

«Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации», — сказано в заявлении ЕС.

До этого постпреды стран Европейского союза на заседании 24 ноября согласовали продление указанного санкционного режима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил России санкциями в случае «нападения» Москвы на Украину.