Усталая Европа. Почему ЕС теряет интерес к Украине и не верит США на слово

Попытки США убедить страны Евросоюза в том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину, были встречены со скепсисом. Лидеры НАТО, в том числе Германия, отказались на слово верить американцам, так что Вашингтону пришлось делиться с ними некими разведданными. Об этом сообщает газета Financial Times.

Напомним, первые слухи о грядущей «войне» Соединенные Штаты стали распространять еще в ноябре в преддверии встречи объединенного командования стран Североатлантического альянса. Тогда всем участникам саммита разослали материалы, которые якобы раскрывали тайный план Москвы по захвату Киева. По данным американской разведки, вторжение 100 тысяч российских солдат на Украину должно произойти уже в начале 2022 года через Белоруссию и Крым.

Но сделать из этого сенсацию у США не получилось. В Кремле быстро опровергли обвинения, заявив, что Вашингтон ведет целенаправленную антироссийскую кампанию, используя для вбросов фейковых новостей провластные СМИ.

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Причина слабой реакции европейцев на столь громкую «сенсацию» кроется в другом, считает замдиректора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. В разговоре с «Политикой Сегодня» он объяснил, что на Западе, в частности и в НАТО, попросту «устали» от Украины.

«Никто не хочет воевать, отдавать какие-то новые средства Украине, итак уже достаточно туда вливается, в том числе и Западной Европой. То есть с одной стороны шумиха о войне ни к чему не ведет, а с другой конфликт с Россией будет только усугубляться, потому что ни Москва, ни уж тем более Вашингтон, где превалируют антироссийские настроения, позиции по Украине не изменят», – подчеркнул собеседник «ПС».

При этом президент США Джозеф Байден в вопросе Украины старается «не зарываться», отметил политолог. По его словам, глава Белого дома пока не пересекает «красные линии», обозначенные российским лидером Владимиром Путиным. К примеру, американские власти хоть и финансируют ВСУ, но не рискуют в открытую поставлять Украине танки, ударные вертолеты и прочую серьезную военную технику.

/ Федеральное агентство новостей

«То есть есть определенная сдержанность, но при этом помощь постоянно увеличивается. И то же самое можно сказать про НАТО. Проблема будет как снежный ком увеличиваться, но я надеюсь, что до войны не дойдет. С одной стороны Россия отметает все эти глупости, но с другой стороны ведь было сказано, что если Украина начнет операцию по подавлению тех, кого они называют сепаратистами в Донбассе, то РФ предпримет меры», – резюмировал Мизин.

Вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский отважится на крупномасштабную операцию в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), стремится к нулю, констатирует собеседник «ПС». К тому же США, как и НАТО, несмотря на растущую напряженность в отношениях с Россией, точно не станут отправлять собственные войска на помощь ВСУ.

Что касается предстоящей 7 декабря видеоконференции Байдена и Путина, в повестку дня конфликт на юго-востоке Украины однозначно впишется, но снятию напряженности это едва ли поспособствует, заключил Мизин.