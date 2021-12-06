Роспотребнадзор подтвердил два случая заболевания омикрон-штаммом COVID-19 в России

Вернувшиеся из Южно-Африканской Республики туристы оказались больны штаммом коронавируса «Омикрон», заявили в Роспотребнадзоре.

Медики сделали всем путешественникам ПЦР-тесты. После детальной проверки пациентов они подтвердили у двух из них наличие штамма коронавируса «Омикрон». При этом COVID-19 также был обнаружен еще у 10 россиян, добавили в ведомстве.

«У 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен COVID-19, штаммы устанавливают», — сказано в сообщении.

В связи с появлением в мире омикрон-штамма COVID-19 федеральный штаб по заболеваемости, выписке и смертности от коронавирусной инфекции начал работу по подготовке к борьбе с новой мутацией. Подобное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.