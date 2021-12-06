В Саратове посадившего невиновного мужчину экс-следователя отправили в колонию

Саратовский суд вынес приговор в отношении бывшего следователя отдела полиции, из-за которого невиновный гражданин провел в тюрьме больше полугода. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Правоохранители установили, что экс-полицейский сфальсифицировал доказательства и привлек к уголовной ответственности не причастного к преступлению. Бывшего сотрудника МВД признали виновным по части 2 статьи 299 и части 3 статьи 303 УК РФ. Теперь он отправится в колонию на пять лет и шесть месяцев.

Напомним, в 2019 году по подозрению в хранении наркотиков был задержан Александр Студенов, который представился именем Дмитрия Рубинштейна. Следователю сообщили, что злоумышленник выдает себя за другого, но он проигнорировал этот факт и устранил противоречия в материалах дела. Впоследствии преступник получил условный срок, но нарушил условия наказания. В результате за решеткой оказался уже настоящий Рубинштейн, не имеющий отношения к ситуации.