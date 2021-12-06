Партия будущего канцлера ФРГ Шольца будет представлена в бундестаге семью политиками

Предполагаемый новый канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, кто возглавит министерства при новом правительстве. Он сказал об этом на брифинге.

Социал-демократическая партия ФРГ будет представлена в бундестаге семью политиками: четырьмя женщинами и тремя мужчинами. Министром внутренних дел станет политик из Гессена Ненси Фезер, министерство обороны возглавит временно исполняющая обязанности министра юстиции Кристина Ламбрехт, главой министерства труда останется Хубертус Хайль, минздрав возглавит специалист в области здравоохранения Карл Лаутербах.

Шольц добавил, что новым министром развития будет Свенья Шульце, вопросами строительства и жилья займется Клара Гейвиц, а за работу ведомства канцлера станет отвечать Вольфганг Шмидт.

Ранее сообщалось, что выборы канцлера ФРГ пройдут 8 декабря. За него будут голосовать депутаты бундестага.