Минфин России сообщил о снижении объема средств в активах ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей. На 1 декабря он составил 13,886 трлн рублей, говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Объем фонда в начале прошлого месяца составлял 13,945 трлн рублей. Объем ликвидной части ФНБ на 1 декабря достиг 7,4% ВВП, или 8,491 трлн рублей (250,7 млрд долларов).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центральном банке РФ размещено 38,5 млрд евро, почти 4,2 млн фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,7 млн китайских юаней, а также 405,7 тысячи килограммов золота и 251,2 млн рублей.

Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 3 декабря на сумму 25,9 млрд рублей, следует из данных на сайте финансового регулятора. Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 2 декабря, был на уровне 25,6 млрд рублей.