Песков заявил о готовности оперштаба принять меры для борьбы с омикрон-штаммом

Федеральный штаб по заболеваемости, выписке и смертности от коронавирусной инфекции начал работу по подготовке к борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Подобное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оперштаб провел ряд мер и начал работу по подготовке к борьбе с распространением омикрон-штамма. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в России подготовлены предложения по данной ситуации.

«В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает», — ответил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса зафиксированы в России. Он сообщил, что эта информация официально еще не подтверждена.