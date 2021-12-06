Песков исключил прямую трансляцию переговоров Путина и Байдена 7 декабря

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена будут идти по защищенной видеосвязи. Об этом журналистам сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидеры обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины, размещение сил НАТО в соседних с Россией регионах, а также инициативу Путина о гарантиях безопасности. Песков подчеркнул, что совместное заявление Путина и Байдена не планируется. Журналисты узнают всю информацию от пресс-службы Кремля.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — добавил Дмитрий Песков.

Он отметил, что переговоры начнутся около 18 часов. Предполагается, что встреча будет длинной.

Ранее Белый дом заявил о важности переговоров президентов.