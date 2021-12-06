Милонов раскритиковал систему уборки улиц в Петербурге

Действующая система уборки улиц в Санкт-Петербурге нуждается в изменениях. Такое мнение в беседе с изданием «Слово и Дело» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он указал, что тротуары Северной столицы убирают не дворники, а непонятные городские компании. По мнению парламентария, убирать тротуар перед домом должен тот же человек, который отвечает за чистоту здания.

«Дворник должен быть известен людям. Информация о нем должна висеть в парадной, чтобы жильцы знали: вот наш дворник, вот его номер телефона. А когда этого нет — управляющая компания манипулирует людьми, тасует дворников. Их может гораздо меньше работать, чем по ведомости», — уточнил депутат.

Милонов добавил, что ускорить уборку улиц можно было бы за счет введения строго графика работы коммунальной техники. Например, в Нью-Йорке существует обязательный график, основанный на четности улиц, подчеркнул депутат.

Власти Петербурга заявляют, что на улицах города задействованы около 400 единиц спецтехники, однако местные жители слабо замечают эффект от их работы. Петербуржцев уже не удивляет, что губернатор Александр Беглов оказался не готов к снежной зиме. Горожане продолжают стоять в многокилометровых пробках и преодолевать сугробы.