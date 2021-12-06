Орловский чиновник и его жена попали под статью за нападение на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителей Орловской области. Они подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Речь идет о первом заместителе руководителя администрации Новосильского района. Согласно неофициальной информации, чиновник сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и врезался в дерево.

На место ДТП приехали стражи порядка. Пьяный фигурант и его жена стали оскорблять представителей власти, а затем начали рвать им форму и наносить удары.