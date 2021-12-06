Журналист Соловьев: Россия может наказать Запад за санкции с помощью Украины

Россия может дать простой и одновременно сокрушительный ответ на санкции Запада из-за Украины с помощью самого Киева. Об этом заявил известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» журналист раскрыл элементарную уловку, которая поставит на колени геополитических оппонентов Москвы. По словам Соловьева, ответ Кремля на каждое очередное противоправное действие должен быть автоматическим: как только Евросоюз или США вводят очередные санкции, Россия делает все то же самое, но с Украиной. Таким образом Брюсселю и Вашингтону придется вкладывать все больше денег в теряющий последние признаки жизнеспособности киевский режим.

«Эта проблема решается на счет раз. Вот вам лучший способ — каждый раз, когда принимаются любые санкции против России за Украину, должны автоматически, вот просто не задумываясь, вводиться санкции России против Украины. Система передачи давления. Вы хотите как-то помочь Киеву санкциями против РФ? Тут же получите санкции против Украины. Запад в итоге подавится, разгребая украинские проблемы и поддерживая на плаву давно нежизнеспособный проект», — заявил Владимир Соловьев.

Ранее министр финансов США предложила ввести новый пакет санкций против России. До этого, как сообщает телеканал «360», представители Республиканской партии заблокировали проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, содержащий санкции против России.