Применение вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Аргентине

Правительство Аргентины одобрило применение препарата «Спутник Лайт» в качестве самостоятельной вакцины и как бустер для других инъекций.

Такое заявление сделал Российский фонд прямых инвестиций. Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес заявило об эффективности однокомпонентной вакцины российского производства на уровне 78,6-83,7% при иммунизации пожилых людей.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса „Спутник лайт“ как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — сообщили в фонде.

Также «Спутник Лайт» показал высокую эффективность в качестве бустирующей инъекции к вакцинам AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Применение двух типов препаратов обеспечило высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы.