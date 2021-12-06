Вице-мэр Североуральска Миронова запретила называть город «Сральском» в соцсетях

Модераторы в соцсетях должны удалять комментарии, где в грубой форме коверкают название Североуральска. Такое заявление сделала замглавы города Светлана Миронова на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Чиновницу возмутило, что пользователи употребляют в отношении Североуральска нелицеприятное сокращение — «Сральск». Она попросила соблюдать нормы приличия в Сети и обратилась к модераторам с призывом удалять подобные сообщения.

«Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть модераторы. Пусть удаляют такие комментарии», — заявила Миронова.

Она добавила, что и сами североуральцы не должны плохо отзываться о своем городе. Причем, по ее мнению, это должно распространятся и на сферу ЖКХ — чиновница также потребовала удалить гневные комментарии о работе по очистке улиц от снега. С ее слов, служба работает хорошо, а мешают ей сами жители — точнее их автомобили, оставленные во дворах.

Ранее депутат городской думы Североуральска Елена Балбекова скончалась на 53-м году жизни.