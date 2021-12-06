Путин исполнит мечты трех маленьких россиян в рамках акции «Елка желаний»

Президент Российской Федерации Владимир Путин исполнит желания трех детей-инвалидов в рамках акции «Елка желаний».

Глава государства снова решил принять участие в ежегодной акции. Об этом он сообщил на церемонии вручения премии «Мы вместе». По просьбе президента мальчик по имени Егор снял с установленной в «Манеже» елки три открытки, в которых написаны желания маленьких россиян, сообщает издание «ТАСС».

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами», — поделился Путин.

Марк из Московской области получит гитару, о который мечтал, Осор из Бурятии сможет примерить на себя роль пожарного, а Таня из Ставропольского края исполнит мечту посмотреть в Мариинском театре балет «Лебединое озеро».

«Елка желаний» помогает россиянам с инвалидностью исполнять свои желания. На предыдущей благотворительной акции, к примеру, Анастасия из Подмосковья получила стиральную машину, которую она попросила для своей мамы, передает телеканал «360».