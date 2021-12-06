Евгений Пригожин подал в суд на The Moscow Post из-за недостоверного материала

Петроградский районный суд Петербурга принял к производству иск предпринимателя Евгения Пригожина к изданию The Moscow Post. Предварительное заседание назначено на 13 января.

Иск связан с публикацией материала, который содержит недостоверные сведения о бизнесмене. The Moscow Post утверждало, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Петербурга, которые затем тратил на финансирование партии «Родина».

«Юридическая служба компании "Конкорд" выражает надежду, что вышеуказанное СМИ ответит за свои действия в соответствии с российским законодательством, а другие издания будут тщательно проверять публикуемые сведения на достоверность», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Юридическая служба компании «Конкорд» ранее сообщила о подаче в суд на издания Bellingcat и The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Журналисты данных СМИ распространили порочащую и недостоверную информацию о Евгении Пригожине.