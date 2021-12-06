В Австралии установят черный ящик для записи последних лет жизни Земли

На западном побережье австралийского острова Тасмания собираются построить черный ящик для планеты Земля. Конструкция будет создана по аналогии с бортовыми самописцами, которые устанавливают на самолеты.

ABC News сообщает, что главное предназначение разработки — фиксация событий последних лет существования человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы. Корпус черного ящика изготовят из стали толщиной 7,5 сантиметра. По словам Джонатана Книбона – соучредителя художественного объединения The Glue Society (разрабатывает дизайн проекта), — «эта вещь переживет нас всех».

«Если произойдет худшее, просто потому, что отключатся электросети, эта штука все еще будет работать», — заявил Книбон.

ФБА «Экономика сегодня» / Виктор Сухоруков

Для стабильной работы на крыше корпуса установят солнечные батареи. Черный ящик будет заниматься записью научных данных, а специальный алгоритм возьмет на себя сбор информации из интернета. В первую очередь это касается изменения температур и атмосферного давления, а также «коллекционирования» заголовков из прессы, касающихся погоды.

«Идея в том, что если планета Земля действительно погибнет в результате изменения климата, это неразрушимое записывающее устройство сохранится для тех, кто останется в живых, чтобы они извлекли из этого урок. Оно также необходимо для того, чтобы мировые лидеры помнили об ответственности. Они должны помнить, что все их действия будут зафиксированы», — объяснил эксперт маркетинговой компании Clemenger BBDO Джим Кертис.

При этом черный ящик будет вести записи «в обе стороны», анализируя не только нынешнюю ситуацию, но и фиксируя уже неактуальные прогнозы погоды и сообщения из СМИ.

Строительство корпуса начнется в середине 2022 года, однако ученые уже начали вести записи на жестких дисках, которые позже поместят в готовую конструкцию. Специалисты выясняют, можно ли продлить срок хранения цифровых данных, поместив их в специальные стальные пластины.