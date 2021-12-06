Аналитик Якобсен: Европа столкнется с новым энергетическим кризисом

Холода и недостаточный запас голубого топлива в местных хранилищах приведут к тому, что в ЕС вновь повысятся цены на энергоносители, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена,

Европейский газовый рынок находился в нестабильном состоянии всю осень 2021 года. В октябре спотовая стоимость газа поднялась к отметке в 2 тыс. долларов из-за низкой заполненности подземных хранилищ и ограниченного предложения со стороны поставщиков. Когда российский холдинг «Газпром» приступил к закачке голубого топлива в местные ПХГ, цены начали опускаться.

Но первые холода вновь могут взвинтить цены на энергоносители в ряде стран ЕС. По словам Якобсена, вскоре континентальная Европа столкнется с энергокризисом, который сравним по масштабу с потрясениями 1973 года.

«Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале», — отметил экономист.

Глава департамента ПАО «Газпром» Александр Иванников также заметил, что стоимость голубого топлива не опустится в ближайшие месяцы. Их будут поддерживать не только дефицит, но и наступивший отопительный сезон.