Хореограф сборной РФ по фигурному катанию Александр Матвеев умер на 77-м году жизни

Хореограф сборной СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев скончался в возрасте 76 лет.

Причина смерти пока не сообщается. Прощальная церемония состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

«ФФККР выражает соболезнования родным, близким, коллегам Александра Васильевича. Для отечественного фигурного катания его уход — большая потеря. Светлая память», — отметили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Матвеев начинал свою карьеру как солист балета Кировского театра. Впоследствии являлся тренером олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, серебряных медалистов Игр Елены Бережной и Антона Сихарулидзе.