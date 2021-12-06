Жители Санкт-Петербурга мерзнут в своих домах из-за рекордно низких температур

Санкт-Петербург продолжает борьбу за выживание в суровых зимних условиях. Сначала коммунальные службы не могли справиться с последствиями сильнейших снегопадов, а теперь жители Северной столицы мерзнут в своих домах из-за рекордно низких температур.

Сильное и резкое похолодание в очередной раз доказало, что слова губернатора Александра Беглова не соответствуют действительности. Градоначальник в октябре заявлял, что Петербург полностью готов к зимнему периоду, но многочисленные коммунальные аварии, нехватка техники и даже смерть рабочего показали, что это не так.

Теперь петербуржцы мерзнут в собственных домах из-за резкого похолодания. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил рекордное понижение температуры в городе.

«Морозы в Северной столице опустились до отметки —20,9°, что на 0,4° ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году!» — написал Леус на своей странице в Facebook.

Жители Санкт-Петербурга отмечают, что очень холодно стало не только в хрущевках, которые строились в 1960-х годах, но и в современных домах, сообщает Федеральное агентство новостей. Череда возмущений петербуржцев началась еще с 29 на 30 ноября, когда на город обрушился первый снегопад. Прошло больше недели, но проблемы до сих пор не ликвидированы.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.