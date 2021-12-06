«Горячая» зима. Петербуржцев призвали готовиться к прорывам теплосетей

Календарная зима только наступила, а морозы в Петербурге уже побили рекорд позапрошлого столетия. Так, утром 6 декабря столбики термометров опустились до отметки минус 21 градус по Цельсию, чего в Северной столице не наблюдалось уже 128 лет.

И если лейтмотивом предыдущей недели было недовольство работой коммунальщиков, которые оказались не готовы к обильным снегопадам, то теперь фокус внимания горожан сместился на другую извечную проблему Петербурга — плачевное состояние теплосетей. От сильных морозов в разных районах города произошло сразу несколько серьезных аварий.

Так, в субботу, 4 декабря, из-за прорыва трубы с горячей водой густым паром заволокло целый район вдоль улицы Маршала Захарова. На несколько часов жители близлежащих домов остались без воды, сразу пять автобусов были вынуждены менять маршрут, а несколько кварталов в округе замерли в пробках.

Прорыв трубы с кипятком на Маршала Захарова в Петербурге pic.twitter.com/HKdIDALFiY — Neodertales (@neodertales) December 4, 2021

Еще одна авария в тот же день случилась в самом центре города — рядом со станцией метро Пушкинская. В результате восемь домов остались без отопления. На улице Замшиной в Калининском районе прорвало трубу с холодной водой. По словам местных жителей, коммунальщиков пришлось ждать почти час. За это время вода превратила дорогу в небольшую речку.

В Калининском районе, на Замшиной 68 прорвало временную магистраль холодной воды к соседнему дому. pic.twitter.com/G7ErhJt2AW — Лопата Беглова (@LopataBeglova) December 4, 2021

Стоит отметить, что изношенные подземные коммуникации доставляют петербуржцам массу хлопот каждый год. В октябре 2018 года старт отопительного сезона и вовсе обернулся трагедией. Тогда в центре города рядом с домом №20 по Измайловскому проспекту лопнула труба с горячей водой. Кипяток хлынул в подвальное кафе, в результате чего два человека буквально сварились заживо.

При этом разрешение ежегодного зимнего коллапса в Петербурге в ближайшие годы не предвидится. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга VI созыва Андрей Васильев, являвшийся в свое время членом постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

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Бывший парламентарий назвал «ущербной» систему отопления культурной столицы и посоветовал петербуржцам готовиться к худшему.

«Я думаю, что подвижек не будет, потому что выводы не были сделаны с прошлых лет, к сожалению большому. Поэтому ожидается ухудшение ситуации, тем более что зима будет очень и очень суровая. Мы, к сожалению, все отопительные сезоны начинали со смертей от прорывов труб, аварий. Двух губернаторов мороз и снег уже снял, наверное, и с этим так же будет», — считает собеседник «ПС».

Васильев напомнил, что система отопления Петербурга (в то время еще Ленинграда) закладывалась в конце 1940-х годов.

«Было принято, что на участках ставятся ТЭЦ, а по всему городу идут сотни тысяч километров труб различного диаметра. Это прошлый век. Сегодня технологии существуют и одна из них была опробована в Петроградском районе — отопление квартальными котельными. Положительный результат был, но никто не взял это во внимание», — рассказал народный избранник.

Невские Новости / Степан Яцко

По словам собеседника «ПС», у нынешнего губернатора Александра Беглова есть множество механизмов для решения многолетней проблемы Петербурга. Самый простой и быстрый из них — привлечение к модернизации городских теплосетей бизнесменов в рамках концессионных соглашений. И если начать действовать прямо сейчас, то в течение двух-трех лет одним коллапсом зимой в Северной столице станет меньше, констатировал Васильев.