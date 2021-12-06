Японский премьер Кисида заявил о готовности развивать отношения с РФ на базе мирного договора

Токио готов развивать отношения с Москвой на основе позиции о заключении мирного договора. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида во время программной речи.

Политик выступил 6 декабря на открытии сессии парламента. Трансляция ведется в прямом эфире.

«С Россией мы стремимся на основе базового направления о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора развивать отношения в целом», — сказал Фумио Кисида.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о важности укрепления контактов с Россией, информирует телеканал «360». По его словам, сотрудничество должно быть выгодно для обеих стран.