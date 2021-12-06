Историк Холланд «лишил» Т-34 статуса лучшего танка Второй мировой войны

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», не упомянув в своей статье легендарный советский Т-34.

Испанское издание ABC цитируя Холланда пишет, что «Шерман М4» имел небольшие габариты, был довольно быстрым и его легко можно было массово производить. В годы войны «Шерман» чаще всего применяли во время военных действий западных союзников.

Однако издание также делится мнением немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, который назвал Т-34 «самым опасным противником».

Средний танк M4 «Шерман» — основной американский средний танк периода Второй мировой войны, который использовали в американской армии на всех местах боевых действий.

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны был самым массовым танком своего времени. Многие западные эксперты считали его одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.