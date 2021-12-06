Мэр Полтавы заявил о «войне» России и США на востоке Украины

Конфликт на востоке Украины является братской войной и, вместе с этим, противостоянием России и США. Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.

Украинский политик заявил, что на территории страны якобы «воюют две сверхдержавы — США и Россия». По его словам, молодежь, такая как студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в приватных беседах выступают против внешнего управления страной.

«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения. Очень обидно, что идет брат на брата», — заявил он.

Мамай пожаловался также на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года. По его словам, из-за ограничений почти закрыт местный электромеханический завод «Лтава», работавший на Россию.